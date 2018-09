später lesen 20-Jähriger läuft nackt durch Mehrfamilienhaus Teilen

Ein 20-Jähriger hat sich in ein fremdes Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern verirrt und dort nackt ausgezogen. Er verteilte seine Klamotten am Samstagmorgen im Hausflur und floh ins oberste Stockwerk, als die Polizei eintraf, um ihn wieder anzuziehen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz am Sonntag mitteilte. dpa