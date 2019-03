später lesen 20-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall im Westerwald Teilen

Twittern

Teilen



Auf dem Gelände einer Firma in Bad Marienberg im Westerwald ist ein 20-Jähriger bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstagnachmittag an einem etwa zwei Tonnen schweren Bauteil gearbeitet, das aus zunächst ungeklärter Ursache auf ihn gefallen sei. dpa