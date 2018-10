später lesen 20-Jähriger stirbt nach riskantem Überholmanöver Teilen

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei Daxweiler (Kreis Bad Kreuznach) nach einem gewagten Überholmanöver tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteile, überholte der aus Richtung Rheinböllen kommende junge Fahrer am Abend einen vor ihm fahrenden Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve. dpa