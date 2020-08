20 Jahre ohne Führerschein am Steuer

Eine Polizistin hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Traben-Trarbach Angetrunken und ohne Führerschein ist ein 58 Jahre alter Autofahrer in Traben-Trarbach an der Mittelmosel in eine Polizeikontrolle geraten. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits vor 20 Jahren entzogen worden war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa