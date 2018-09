später lesen 2000 Konfirmanden backen Brote für guten Zweck Teilen

Mehr als 2000 Konfirmanden aus Hessen und Rheinland-Pfalz wollen in diesem Herbst für einen guten Zweck Brote backen. Das Geld aus dem Verkauf soll Jugendlichen aus Indien, El Salvador und Äthiopien zu Gute kommen, wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. dpa