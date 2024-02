Saarbrücken 2000 Menschen demonstrieren für Frieden in der Ukraine

Genau zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben in Saarbrücken laut Polizei rund 2000 Menschen für ein Ende des Krieges demonstriert. Unter dem Motto „Wir halten zusammen“ fand ein Demozug durch Saarbrücken statt. Laut Polizei verlief die Demonstration friedlich. In Trier versammelten sich laut Polizei rund 200 Menschen zu einer Kundgebung an der Porta Nigra. Auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz hatte ein ukrainischer Verein zu einer Kundgebung aufgerufen. Am Nachmittag konnte die Polizei zunächst noch keine Teilnehmerzahl nennen.