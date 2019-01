später lesen 2018 deutlich mehr Lottomillionäre als 2017 FOTO: Inga Kjer FOTO: Inga Kjer Teilen

152 Lottotipper sind im vergangenen Jahr in Deutschland zu Millionären geworden - das waren 47 mehr als im Jahr 2017. Über den größten Gewinn konnten sich zwei Eurojackpot-Spieler in Hessen und Sachsen-Anhalt freuen, die jeweils rund 45 Millionen Euro kassierten, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz am Donnerstag mitteilte. dpa