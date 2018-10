später lesen 2018 voraussichtlich weniger Einbrüche in Rheinland-Pfalz FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Der Rückgang bei Wohnungsbrüchen wird sich nach Einschätzung des Landeskriminalamts (LKA) in diesem Jahr fortsetzen. Nachdem die Zahl aller Fälle in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr um 28,3 Prozent auf 4834 zurückgegangen sei, zeichne sich für das laufende Jahr eine Fortsetzung dieses Trends ab, teilte die Polizeibehörde am Montag in Mainz mit. dpa