Umwelt : Glyphosat-Absatz deutlich gesunken

2018 wurden laut Bundeslandwirtschaftsministerium in Deutschland 1250 Tonnen Glyphosat weniger verkauft als 2017, das entspricht einem Minus von etwa 26,5 Prozent. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Während die Fachwelt weiter streitet, wie gefährlich das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist, haben Verbraucher entschieden, weniger davon zu spritzen.

Bienenfreunde und Naturliebhaber wird diese Nachricht freuen: Der Absatz des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat und anderer Pflanzenschutzmittel ist in Deutschland gesunken.

Eine Entwicklung, die auch dadurch begünstigt worden sein könnte, dass Roundup und andere Glyphosatprodukte für Hobbygärtner gar nicht mehr so einfach zu bekommen sind. Viele Fachgeschäfte haben sie aus den Regalen verbannt. „Wir werden die Produkte nicht wieder ins Sortiment aufnehmen“, teilt das Trierer Gartencenter Dehner mit. Die Nachfrage sei stark gesunken, da die Kunden sensibilisiert seien.

Wesentlich umstrittener ist die Frage, ob Glyphosat krebserregend ist. Diese Frage hatten Zulassungsbehörden weltweit mit Nein beantwortet. Dennoch ist sie hochbrisant. In Deutschland, weil es Zweifel daran gibt, dass bei der Risikobewertung alles richtig gelaufen ist: So werfen der im Eifelort Musweiler lebende Epidemiologe Eberhard Greiser und andere Wissenschaftler dem Bundesinstitut für Risikobewertung vor, einen Großteil der Bewertung einfach vom Hersteller Monsanto übernommen zu haben (der TV berichtete).

2015 hatte der emeritierte Medizin-Professor den Landwirtschaftsausschuss des Bundestags als Sachverständiger beraten, als es um die Wiederzulassung des Wirkstoffs ging. Er analysierte 92 Studien, die das Bundesinstitut (BfR) herangezogen hatte, um zu bewerten, wie gefährlich Glyphosat ist. Greiser warnt seitdem eindringlich vor dem Gebrauch. Er halte es für ein „sehr reales Risiko“, dass Glyphosat Krebs verursache. An der Zulassungsverlängerung 2017 war die Bundesregierung maßgeblich beteiligt – die Pro-Glyphosat-Stimme Deutschlands war entscheidend für eine Mehrheit in Brüssel. Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hatte sie im Alleingang durchgedrückt. Nun sitzt er für die Deutsche Bahn AG, den größten Glyphosatverbraucher der Republik, im Aufsichtsrat. „Ein Schelm, wer böses dabei denkt“, heißt es in Artikeln zum Thema.