Siemens Blitzatlas : 2021 gab es mehr Blitze in Rheinland-Pfalz als im Vorjahr

2021 gab es mehr Blitze in Rheinland-Pfalz als im Vorjahr

Mainz In Rheinland-Pfalz hat es 2021 häufiger geblitzt als im Jahr zuvor. Insgesamt schlugen 15 658 Blitze ein, wie aus Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervorgeht. Bezogen auf die Fläche des Bundeslandes waren das 0,79 Blitze pro Quadratkilometer - nach 0,6 im Vorjahr.

Insgesamt liegt Rheinland-Pfalz damit im unteren Mittelfeld der Bundesländer. Ganz vorne liegen Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein. Bei den Blitzeinschlägen in den Hauptstädten lag die Stadt Mainz mit 0,36 Einschlägen pro Quadratkilometer im unteren Viertel.

Am häufigsten in Rheinland-Pfalz blitzte es in Koblenz: Dort schlugen insgesamt 243 Blitze ein, pro Quadratkilometer waren es 2,32. Pirmasens gehörte mit 0,26 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer dagegen zu den zehn bundesweit blitzärmsten Kreisen.