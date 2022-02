Verkehr : Neue Statistik: 2021 so wenige Verkehrstote wie noch nie in Rheinland-Pfalz

Neue Statistik: 2021 so wenige Verkehrstote wie noch nie in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es immer weniger Tote durch Verkehrsunfälle. Als häufigste Ursache gilt immer noch die zu hohe Geschwindigkeit. Das Land will deshalb stärker mit mobilen Blitzern kontrollieren.

Im vergangenen Jahr hat es in Rheinland-Pfalz so wenig Unfalltote im Straßenverkehr gegeben wie nie zuvor. Die Zahl ist zum vierten Mal in Folge gesunken - und lag 2021 bei 117 getöteten Menschen. Vor 50 Jahren war die Zahl der Todesopfer noch auf einem Höchststand von 1241. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle liegt mit mehr als 126.000 leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die Daten aus der Verkehrsunfallbilanz hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montagnachmittag in Mainz präsentiert.