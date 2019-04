später lesen 2059 Täter im Täter-Opfer-Ausgleich Teilen

2059 Täter sind im Jahr 2018 in Rheinland-Pfalz in ein Täter-Opfer-Verfahren vermittelt worden. Das waren 60 weniger als im Jahr zuvor, wie aus einer Antwort des Justizministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage der FDP-Abgeordneten Monika Becker hervorgeht. dpa