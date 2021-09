21-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall

Co. KG/dpa

Siesbach Eine 21-Jährige ist auf der Landesstraße 175 im Landkreis Birkenfeld tödlich verunglückt. Die Autofahrerin sei am Dienstagabend noch an der Unfallstelle zwischen Leisel und Siesbach gestorben, teilte die Polizei mit.

Der andere beteiligte Verkehrsteilnehmer sei mit dem Hubschrauber schwerverletzt ins Klinikum in Saarbrücken gebracht worden. Nähere Angaben zum Geschehen machte die Polizei zunächst nicht. Die Unfallaufnahme dauerte am Abend vorerst an.