Ein 21-Jähriger in Mayen ist beim Rauchen eingeschlafen und hat so ein Feuer ausgelöst. Seine noch brennende Zigarette setzte am Samstagnachmittag die Gardine des Zimmers in Brand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. dpa