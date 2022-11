Saarbrücken : 21-Jähriger durch Messer schwer verletzt

Saarbrücken In Saarbrücken endet ein Streit zwischen Freunden blutig. Die Polizei ermittelt nun, wie es dazu gekommen ist.

Ein 22-Jähriger soll einen Freund in einer Wohnung in Saarbrücken am Freitag mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Mann wurde festgenommen. Am Sonntagmittag wurde der mutmaßliche Täter einem Haftrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Er sitzt nun wegen des Verdachts der versuchten Tötung in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.