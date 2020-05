21-Jähriger soll Mann mit Messer angegriffen haben: Prozess

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Koblenz/Ulmen Weil er einen 20 Jahre alten Mann heimtückisch mit einem Küchenmesser attackiert haben soll, muss sich seit Donnerstag ein 21-Jähriger wegen Mordes vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Der Eritreer soll laut Anklage am 17. Oktober 2019 den Landsmann in einer Wohnung in Ulmen im Kreis Cochem-Zell angegriffen haben.



Das schwer verletzte Opfer starb neun Tage später an den Folgen eines Stiches in den Kopf im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin machte der Angeklagte zum Prozessauftakt keine Angaben zu seiner Person. Die Verteidigung habe eine Erklärung zur Sache verlesen. Deren Inhalt war jedoch nicht bekannt. Zudem seien mehrere Polizisten als Zeugen vernommen worden.