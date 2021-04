21-Jähriger stürzt beim Klettern ab

Berglicht Ein 21-Jähriger ist beim Klettern am „Berger Wacken“ im Hunsrück abgestürzt und verletzt worden. Er sei mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und habe Prellungen und eine Kopfplatzwunde erlitten, teilte die Polizei in Morbach am Samstag mit.

Der junge Mann sei nach dem Unfall am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr bestehe nicht.