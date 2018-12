später lesen 22 Einbrüche in Kindergärten und Schulen aufgeklärt FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat in Zusammenarbeit mit der Polizei insgesamt 22 Einbrüche in Kindergärten und Schulen geklärt. Mehrere Wohnungsdurchsuchungen, sichergestellte Beweise und Vernehmungen führten am Dienstag zu dem Ermittlungserfolg, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. dpa