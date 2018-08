später lesen 22-Jähriger legt nach Raubserie Geständnis ab FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Nach einer Serie von Raubüberfällen in Saarbrücken hat die Polizei einen 22 Jahre alten Mann in seiner Wohnung festgenommen. Er soll Mitglied einer mehrköpfigen Bande sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa