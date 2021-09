22-Jähriger mit Messer schwer verletzt: Mann festgenommen

Bruchmühlbach-Miesau Ein 22-Jähriger, der einen Mann mit einem Messer attackiert haben soll, ist in Bruchmühlbach-Miesau (Landkreis Kaiserslautern) festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll er einen Gleichaltrigen nach einem Streit angegriffen und schwer verletzt haben.

Beide Männer hätten in der Wohnung des Verletzten zuvor Alkohol getrunken. Was genau sich zugetragen habe, sei derzeit noch unbekannt, Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten. Das Opfer sei in ein Krankenhaus gebracht worden und derzeit nicht vernehmungsfähig.