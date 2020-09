22 neue Corona-Fälle im Saarland

Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland von Dienstag auf Mittwoch um 22 Fälle auf 3244 gestiegen. Die Zahl der Toten in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 erhöhte in dem Bundesland um einen Sterbefall auf 176 (Stand 17.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte.

