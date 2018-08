später lesen 222 000 Menschen arbeiten für Kommunen und Land Teilen

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Bereich im vergangenen Jahr auf etwa 222 000 Menschen gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Zuwachs von zwei Prozent. dpa