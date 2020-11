229 neue Corona-Fälle im Saarland: Weitere elf Todesfälle

Medizinischer Mundschutz liegt in einer Apotheke. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Saarbrücken Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland binnen 24 Stunden um 229 gestiegen. Zudem werden nun 230 Todesfälle mit Covid-19 in Verbindung gebracht, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte (Stand 18.00 Uhr).

Das waren elf Todesfälle mehr als am Vortag.