23-Jähriger mit Messer verletzt: Polizei fahndet nach Täter

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv.

Ransbach-Baumbach Ein 23-jähriger Mann ist in einem Park in Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) mit einem Messer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Täter sei flüchtig, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

