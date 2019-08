23-Jähriger schlägt mit Axt auf Parkbank ein

Auf einem Streifenwagen leuchtet das Blaulicht. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Neustadt/Wied Ein 23-jähriger Mann hat in Neustadt/Wied mit einer Axt auf eine Parkbank eingeschlagen - und ist dann im Gefängnis gelandet. Der Mann war am Montagabend Passanten aufgefallen, die die Polizei riefen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

