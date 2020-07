23-Jähriger sticht in Bad Kreuznach mit Messer auf Frau ein

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Bad Kreuznach Ein Mann hat in Bad Kreuznach mehrfach mit einem Messer auf eine Frau eingestochen und sie dadurch schwer verletzt. Zuvor sei es am Donnerstag zwischen dem 23-Jährigen und der 30-Jährigen an einer Tankstelle zu einem Streit gekommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Frau habe versucht zu flüchten, sei aber von dem Mann verfolgt und angegriffen worden.