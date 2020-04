24-Jähriger flieht im Auto vor Polizeikontrolle

Trier Ein 24-Jähriger hat sich in einem älteren Kleinwagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sei in Trier vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit.



