Ein 24-Jähriger ist in Kaiserslautern mit seinem Auto von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr er gegen 1 Uhr nachts auf einer Straße in Richtung des Ortsbezirkes Mölschbach, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. dpa