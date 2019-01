später lesen 24-Jähriger springt aus Fenster um Beamten zu entkommen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Um seiner Festnahme zu entkommen ist ein 24-Jähriger in Saarbrücken aus einem Fenster gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, sprang der Mann am Montagmorgen kurzerhand aus seiner Wohnung vier Meter in die Tiefe, als die Beamten ihn aufgrund eines Vollstreckungsbefehls wegen Diebstahls verhaften wollten. dpa