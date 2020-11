245 Schulen wegen Corona teilweise geschlossen

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit 245 von 1590 Schulen in Rheinland-Pfalz teilweise geschlossen. Das bedeutet, dass sich einzelne Klassenverbände und ihre Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne befinden, wie aus einer Übersicht des Bildungsministeriums hervorgeht (Stand: Donnerstag).

Alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen müssen in Rheinland-Pfalz grundsätzlich Maske tragen. Die Maskenpflicht gilt laut Ministerium nicht an Grundschulen, der Primarstufe der Förderschulen sowie den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Gesundheitliche und/oder Motorische Entwicklung. Insgesamt betreffe die Maskenpflicht damit rund 373 000 Schülerinnen und Schüler.