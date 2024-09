Kriminalität 25-Jähriger mit Waffe bedroht - Männer wollen Geld erpressen

Mehrere Männer sollen einen 25-Jährigen in Ludwigshafen unter anderem mit einer Waffe bedroht haben, um Geld von ihm zu erpressen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal gemeinsam mitteilten, wurde der Mann telefonisch unter Drohungen zu einem Treffpunkt beordert. Dort sollen ihn in der Nacht auf Donnerstag mehrere Männer mit einer Schusswaffe und dem Tod bedroht haben, wenn er nicht in drei Tagen 20.000 Euro zahle.