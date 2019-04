später lesen 25 Millionen Euro für Projekte zur Dorferneuerung Teilen

Twittern

Teilen



Vom Mehrgenerationenhaus bis zum neuen Dorfladen: Für Projekte zur Erneuerung rheinland-pfälzischer Dörfer stehen in diesem Jahr rund 25 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. dpa