25 tote Schafe und hoher Sachschaden bei Brand auf Bauernhof

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Kludenbach Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Kludenbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist am frühen Freitagmorgen eine Scheune völlig zerstört worden. Dabei sei ein Schaden von 150 000 bis 200 000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Es seien 25 Schafe gestorben und mehrere landwirtschaftliche Maschinen vernichtet worden. Menschen wurden nicht verletzt.