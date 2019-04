später lesen 250 000 Euro Schaden bei Explosion in Mehrfamilienhaus Teilen

Twittern

Teilen



Bei der tödlichen Explosion vor zwei Wochen in einem Mehrfamilienhaus im saarländischen Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) ist ein Sachschaden von rund 250 000 Euro entstanden. Das Haus sei einsturzgefährdet und werde mit technischem Gerät gesichert, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Freitag. dpa