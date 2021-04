253 weitere neue Corona-Fälle im Saarland nachgewiesen

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland sind binnen eines Tages 253 Corona-Infektionen neu festgestellt worden. Die Zahl der in Verbindung mit dem Virus stehenden Todesfälle verharrte bei 954, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, sank minimal von 134,4 auf 133,2. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind den Angaben zufolge im Saarland 2343 Menschen (Vortag: 2258). 172 Coronapatienten werden stationär behandelt, 55 von ihnen intensivmedizinisch. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Infektionen liegt nun bei 34 119.