später lesen 254 700 Euro für umweltfreundlichere Öfen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Die Öfen in Rheinland-Pfalz sollen nach dem Willen der Landesregierung umweltfreundlicher werden. Im Rahmen des Förderprogramms „1000 effiziente Öfen für Rheinland-Pfalz“ hat das Umweltministerium seit dem Start Ende August 2017 bis Mitte April dieses Jahres 753 Anträge erhalten. Davon seien 580 Anträge genehmigt und insgesamt 254 700 Euro Fördermittel bewilligt worden, heißt es in der Antwort von Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Grüne) auf eine Anfrage aus der Grünen-Fraktion im Landtag. Die neuen Öfen seien deutlich effizienter als in der Bundesverordnung gefordert. dpa