Prozess : 26-Jährige aus Koblenz wegen Totschlags angeklagt

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen eine 26 Jahre alte Frau Anklage wegen des Verdachts des Totschlags erhoben. Die Angeklagte soll im Dezember letzten Jahres einen 37-jährigen Mann während eines Streits in ihrer Wohnung in Koblenz mit einem Messer verletzt und durch einen Stich in die Brust getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Demnach soll sie den Tod des Mannes durch den Messerstich bewusst in Kauf genommen haben.

Die Staatsanwaltschaft gehe aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens davon aus, dass die 26-Jährige zur Tatzeit nicht voll schuldfähig war. Zum Tatvorwurf habe sich die Frau bislang nicht geäußert. Das Landgericht Koblenz entscheide, wann das Hauptverfahren gegen Sie eröffnet wird. Die Angeklagte befindet sich den Angaben nach weiterhin in Haft.

© dpa-infocom, dpa:220622-99-755559/2

(dpa)