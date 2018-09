später lesen 26-Jähriger bei Autounfall im Westerwald getötet FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Bei einem Autounfall im Westerwald ist am Samstagabend ein 26-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war auf der Bundesstraße 8 bei Schenkelberg (Westerwaldkreis) nach links von der Straße abgekommen und in einen Wald geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa