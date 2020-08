26-Jähriger fährt betrunken Auto und kracht in Kiosk

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Bingen Ein 26-jähriger betrunkener Mann hat in der Nacht zu Mittwoch die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einen Kiosk an einem Bahnübergang in Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) gekracht. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei „erheblicher“ Schaden am Fahrzeug und dem Kiosk.

