26-Jähriger nach Nachbarschaftsstreit festgenommen

Ein Polizist steht mit Handschellen neben einem Einsatzfahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Ludwigshafen Ein Streit unter Nachbarn hat für einen 26-Jährigen in Polizeigewahrsam geendet. Der Mann und sein 30 Jahre alter Nachbar seien in der Nacht zum Samstag wegen einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen aneinander geraten, teilte die Polizei mit.

Von dpa