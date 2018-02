später lesen 26-Jähriger schlägt mit Ohrfeige Räuber in die Flucht Teilen

Mit einer Ohrfeige hat ein Mann in der Pfalz vier Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten sich dem 26-Jährigen am Sonntagabend in Linden(Landkreis Kaiserslautern) vier junge Männer in den Weg. Einer von ihnen zog ein Messer und forderte den Mann auf, ihm Geld zu geben. Ein anderer ging auf ihn zu. Aus lauter Angst verpasste ihm der 26-Jährige eine Ohrfeige. Daraufhin flüchteten die Männer. Als die Polizei am Tatort eintraf, kamen auch die vier Männer zurück. Zwei der Männer waren nach Angaben der Polizei alkoholisiert und verhielten sich so aggressiv, dass sie zunächst in Gewahrsam genommen wurden. dpa