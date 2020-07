7027 Fälle : 26 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des Coronavirus (SARS-CoV-2). Foto: NIAID-RML/AP/dpa/Archivbild

Mainz In vielen Regionen treten immer wieder lokale „Hotspots“ von Corona-Infektionen auf. In diesen Tagen ist vor allem ein Landkreis in der Südpfalz damit beschäftigt, Infektionsketten zu unterbrechen.



Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist am Mittwoch in Rheinland-Pfalz um 26 auf 7027 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 235 (Stand 10.30 Uhr). Aktuell sind 189 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die meisten Neuinfektionen gibt es regional begrenzt in der südlichen Pfalz. Für den Kreis Germersheim registrierten die Gesundheitsämter in den vergangenen sieben Tagen 19 neue Fälle pro 100 000 Einwohner, in der Stadt Speyer waren es 12. In 18 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte - also in der Hälfte des Landes - ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.

Zu vermehrten Infektionen kam es in den vergangenen Tagen im Umkreis der Freien Evangeliums-Christen-Gemeinde in Schwegenheim im Landkreis Germersheim, einer bundesweit vertretenen Glaubensgemeinschaft (BFECG), der vor allem Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion angehören. Die Zahl der positiv getesteten Menschen im Landkreis stieg bis Mittwoch um 14 auf 42. 13 der 14 neuen Fälle betreffen nach Angaben der Kreisverwaltung eine Familie, in der es bereits eine bekannte Infektion gab. Alle befinden sich bereits seit Tagen in Quarantäne. „Unsere Aufgabe ist es, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen“, sagte eine Sprecherin des Landkreises.