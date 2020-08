26 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Freitag um 26 auf 7713 gestiegen. Aktuell sind nun 381 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Die meisten neuen Infektionen gab es zuletzt in der Pfalz sowie in der Eifel. Mit Blick auf die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, liegt der Kreis Kusel mit einem Wert von 17 an der Spitze, gefolgt von der Stadt Ludwigshafen und dem Kreis Bitburg-Prüm (jeweils 14). Das Infektionsgeschehen hat sich zuletzt auch in der Fläche ausgebreitet: Nachdem Anfang Juli 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche waren, sind es nun nur noch 4.