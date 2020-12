27-Jähriger attackiert Mann und Frau mit Messer

Lebach Mit einem Messer hat ein 27 Jahre alter Mann im saarländischen Lebach einen Mann und eine Frau angegriffen und leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte.

Den Ermittlungen zufolge waren der Verdächtige und das Paar am Morgen zu Fuß unterwegs zu einem Asylbewerberzentrum, als der Mann seine vor ihm gehenden syrischen Landsleute unvermittelt angegriffen habe. Die 20-jährige Frau und ihr 23-jähriger Begleiter konnten in das Zentrum flüchten, der Sicherheitsdienst übergab den Angreifer der Polizei. Der in Saarbrücken wohnende Mann wurde in eine Klinik gebracht.