27-Jähriger nach tödlichen Schüssen in U-Haft: Mordverdacht

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Wetzlar/Bad Kreuznach Nach den tödlichen Schüssen in Wetzlar hat sich der 27-jährige Verdächtige umfangreich zur Tat geäußert. „Dies führte unter anderem dazu, dass Ermittler der Kriminalpolizei in Wetzlar die Tatwaffe sicherstellten“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Bei einem Termin vor einer Haftrichterin am Abend habe er seine Angaben wiederholt. Die Richterin ordnete Untersuchungshaft wegen Mordverdachts gegen ihn an. Details zu seiner Aussage und den Hintergründen der Tat nannte die Polizei nicht.

Der Verdächtige hatte sich nach zwei Tagen auf der Flucht am Dienstagabend der Polizei gestellt. Er soll am Sonntag im mittelhessischen Wetzlar mehrfach auf sein Opfer geschossen haben. Der 39-Jährige, der in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz lebte, starb später im Krankenhaus.

Opfer und mutmaßlicher Täter besitzen den Ermittlern zufolge die türkische Staatsbürgerschaft. Die Ermittler gehen bislang von einem „familiären Hintergrund im weitesten Sinne“ als Hintergrund für die Schüsse aus.