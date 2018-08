27-Jähriger sticht auf ehemalige Lebensgefährtin ein: Haft

Die Polizei hat im Landkreis Cochem-Zell einen 27-Jährigen nach einer Messerattacke festgenommen. Der türkische Staatsangehörige soll seine ehemalige Lebensgefährtin am Donnerstag in Peterswald-Löffelscheid mit einem Messer schwer verletzt haben, wie die Polizei Trier am Freitag berichtete. dpa

Die 19-Jährige kam in ein Krankenhaus, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Der Mann gelangte ersten Ermittlungen zufolge in ihre Wohnung und griff die Frau an. Ob die beiden sich vorher gestritten haben und wie genau der 27-Jährige in die Wohnung kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch das Motiv des mutmaßlichen Täters blieb zunächst unklar.

Die Frau entkam in eine Nachbarwohnung, woraufhin der 27-Jährige flüchtete. Die Beamten kamen der Frau zur Hilfe und stellten den Mann wenige Stunden später nach einer Großfahndung in einem Maisfeld. Am Freitag erließ das Amtsgericht Koblenz einen Haftbefehl.