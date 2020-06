2716 Corona-Infizierte im Saarland

Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland ist am Dienstag um zwei Fälle auf 2716 gestiegen. Die mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle lagen unverändert bei 165, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18 Uhr).



