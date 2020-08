28 Schüler nach bestätigtem Corona-Fall in Quarantäne

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Saarbrücken/Völklingen Nach einem Corona-Fall an einer Schule in Völklingen müssen 28 Siebtklässler für 14 Tage in Quarantäne. Wie das saarländische Bildungsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte, sollen alle Betroffenen nun getestet werden.

