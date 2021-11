28 Tonnen mehr an klimaschädlichen Stoffen eingesetzt

Bad Ems Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr mehr sogenannte klimawirksame Stoffe eingesetzt als im Jahr zuvor. Diese nehmen Einfluss auf die Erderwärmung und tragen zum Klimawandel bei.

Rund 488 Tonnen seien es 2020 gewesen - das ist ein Plus von 6,1 Prozent oder 28 Tonnen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte.