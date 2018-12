später lesen 29-Jähriger nach Verfolgungsjagd mit geklautem Auto gefasst FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nach der Flucht vor einer Kontrolle hat sich ein Mann in Welschbillig (Kreis Trier-Saarburg) eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Polizisten wollten das Auto am Dienstag anhalten, weil es Ende November mutmaßlich in Dierdorf im Kreis Neuwied gestohlen worden war, wie die Polizei in Trier mitteilte. dpa